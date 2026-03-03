ドジャースの大谷翔平投手（31）が3月1日、自身のInstagramを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの決起集会ショットを公開した。投稿では「明日からまたみんなで頑張りましょう」とシンプルにつづり、「#情熱大陸」「#菊池雄星」「#23時から」とハッシュタグを添えて発信。世界一連覇を目指すチームの結束とともに、花巻東高の先輩である菊池雄星（34）へのさりげないエールも込められている。

【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔 ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」

公開された写真には、和室の会場に長テーブルを囲んで集まった侍ジャパンの面々がずらり。料理が並ぶテーブルを前に、リラックスした笑顔が広がる。集合写真の一番後ろ中央付近、黒のジャケット姿で控えめに立つ大谷の姿も確認でき、自然体の空気感が印象的だ。

【画像】侍ジャパン決起集会で集合写真に収まる大谷（画像は大谷翔平公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「大谷さんと一緒にプレイできるなんて皆んな嬉しいでしょうね！」「大谷さんお帰りなさい やっぱり皆で行かれたのですね」「しっかり菊池雄星投手の宣伝している所が素敵過ぎ」「翔平、集合写真で意外と後ろの方で映るタイプで推せる」といった声が寄せられている。