3月3日、美容外科「高須クリニック」の院長である高須克弥氏がXを更新。同クリニックのCMに出演したダウンタウンの松本人志について言及し、その内容が話題となっている。

高須氏は2月23日、松本を起用したCMを作成したことを報告。オンエアまで難航していることを明かしたが、25日になり、3月からオンエアが決定したことを報告していた。その松本の出演をめぐり、ある議論が巻き起こっていたのだ。

「高須氏の息子である高須幹弥氏が、自身のYouTubeで、CMに松本さんが出演したことへの批判が自分に届くと告白し、広告費は患者からもらったお金であることから、『私はもともと反対している』と反論していたのです。その発言に対して、父の高須氏が強く反発し、3月3日、出演料をめぐって新たなポストを投稿しました」（芸能プロ関係者）

そのポストには《松本人志さんはストイックな立派な方です。僕が無理やり高須クリニックのCMに出ていただきました》とつづられており、出演はあくまで高須氏の意向だったとの説明がなされていた。さらに《松本人志さんは今回の高須クリニックのギャラを辞退されました》と、松本が出演料をもらっていないことを明かしたのだ。

そのポストは3月3日現在、2万以上のいいねが集まり反響を呼んでいる。Xには《二人の人間性の偉大さに感動です》《本当、松本さんらしい》と肯定的なコメントもあれば、《そういう問題ではないのだよなあ》と、賛否両論が集まっていた。

今回の松本のCM出演について、前出の芸能プロ関係者はこう指摘する。

「松本さんは、2025年11月1日から動画配信サービス『DOWNTOWN＋』を開始し、開始20日ほどで会員数が50万人を突破するなど、好スタートを切りました。仕事がほぼなかったときから比べてV字回復した松本さんですが、もともと忖度しない人柄もあり、報酬に対して執着がなかったことも考えられます」

手に入れたいのは報酬ではない、ということか。