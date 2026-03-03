「褒めるべき点が全くなかった」白星スタートも…中国の試合内容に母国記者陣は辛辣「身長差の以外に、何の優位性も強みもない」【女子アジア杯】
現地３月３日に行なわれた女子アジアカップのグループステージ第１節で、前回王者の中国女子代表がバングラデシュと対戦。２−０で勝利して、白星スタートを切った。
しかし試合内容は満足できるものではなかった。前半から主導権を握る展開だったなか、再三の決定機をモノにできず。逆に相手に際どいシュートを打たれる場面もいくつかあった。前半終了間際に２点を奪ったものの、後半は終始押し込みながらも得点がなかった。
この結果に母国の記者陣は辛辣だ。中国メディア『直播吧』は母国記者たちのそれぞれの見解をまとめて、以下のように紹介している。
専門家ロ・ヨウ
「前半、２ゴールしか奪えなかったのは明らかに期待を下回っている。最終的には、北朝鮮との最終戦に向けて優位を確保するために得失点差も考えなければならない。奇跡的なゴールだけに頼ることはできない」
シャオナン記者
「身長差の以外に、何の優位性も強みもなかった。中国女子サッカーチームはもっと高い志を持つべきだ。率直に言って、褒めるべき点が全くなかった」
マー・ダーシン記者
「スコアだけ見ればまあまあに見えるが、全体的なパフォーマンスとプレーは…」
６日に行われる次戦のウズベキスタン戦では、内容が伴った勝利を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
