本日の【新規公開(IPO)】情報 (3日大引け後 発表分)
●システムエグゼ <548A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：4月6日
事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト
ウェアプロダクトの提供
仮条件決定日：3月17日
想定発行価格：950円
上場時発行済み株式数：523万4000株
公募(新株発行)：3万4000株
公募(自己株処分)：36万7100株
売り出し：71万5000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万7400株
ブックビルディング期間：3月19日～26日
公開価格決定日：3月27日
申込期間：3月30日～4月2日
払込日：4月3日
主幹事：みずほ証券
●ヒトトヒトホールディングス <549A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：4月7日
事業内容：スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の
警備・清掃、企業への人材派遣、及び商品・サービス
販売支援等の事業を営むグループ会社の経営管理及び
これに付帯する業務
仮条件決定日：3月18日
想定発行価格：480円
上場時発行済み株式数：1400万株
売り出し：350万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限52万5000株
ブックビルディング期間：3月19日～26日
公開価格決定日：3月27日
申込期間：3月30日～4月2日
受渡期日：4月7日
主幹事：野村證券
[2026年3月3日]
株探ニュース