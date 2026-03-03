●システムエグゼ <548A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：4月6日

　事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト
　　　　　　ウェアプロダクトの提供

　仮条件決定日：3月17日
　想定発行価格：950円

　上場時発行済み株式数：523万4000株
　公募(新株発行)：3万4000株
　公募(自己株処分)：36万7100株
　売り出し：71万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万7400株
　ブックビルディング期間：3月19日～26日
　公開価格決定日：3月27日
　申込期間：3月30日～4月2日
　払込日：4月3日

　主幹事：みずほ証券

●ヒトトヒトホールディングス

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：4月7日

　事業内容：スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の
　　　　　　警備・清掃、企業への人材派遣、及び商品・サービス
　　　　　　販売支援等の事業を営むグループ会社の経営管理及び
　　　　　　これに付帯する業務

　仮条件決定日：3月18日
　想定発行価格：480円

　上場時発行済み株式数：1400万株
　売り出し：350万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限52万5000株
　ブックビルディング期間：3月19日～26日
　公開価格決定日：3月27日
　申込期間：3月30日～4月2日
　受渡期日：4月7日

　主幹事：野村證券

[2026年3月3日]


