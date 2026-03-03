

●システムエグゼ <548A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：4月6日



事業内容：システムインテグレーションおよび自社開発ソフト

ウェアプロダクトの提供



仮条件決定日：3月17日

想定発行価格：950円



上場時発行済み株式数：523万4000株

公募(新株発行)：3万4000株

公募(自己株処分)：36万7100株

売り出し：71万5000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限16万7400株

ブックビルディング期間：3月19日～26日

公開価格決定日：3月27日

申込期間：3月30日～4月2日

払込日：4月3日



主幹事：みずほ証券



●ヒトトヒトホールディングス <549A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：4月7日



事業内容：スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の

警備・清掃、企業への人材派遣、及び商品・サービス

販売支援等の事業を営むグループ会社の経営管理及び

これに付帯する業務



仮条件決定日：3月18日

想定発行価格：480円



上場時発行済み株式数：1400万株

売り出し：350万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限52万5000株

ブックビルディング期間：3月19日～26日

公開価格決定日：3月27日

申込期間：3月30日～4月2日

受渡期日：4月7日



主幹事：野村證券



[2026年3月3日]





株探ニュース

