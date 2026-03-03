Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

山崎実業では、スーパーなどのポリ袋を利用して、料理中に出る野菜クズや資源ごみを手軽に捨てられる「ポリ袋ホルダー」を41％オフの718円（税込み）で販売中です。

山崎実業(Yamazaki) ポリ袋ホルダー ホワイト 約W12×D9.5×H16.5cm プレート Plate 水切り 三角コーナー 卓上ゴミ箱 スリムに折り畳める 6534 Yamazaki(山崎実業) Amazon ポチップ ポチップ

キッチン周りでは、ポリ袋をかけるだけで野菜の皮や生ごみを捨てる簡易ごみ箱に早変わり。本体スチールの先端はシリコーンの滑り止め付きで、ポリ袋がずれ落ちにくい設計になっているそう。使わないときはスチールを折り畳んでコンパクトに収納できるので、場所を取らないのも大きなメリットです。

また、洗ったグラスやコップ、マイボトルなどの「水切りスタンド」としても活躍。滑り止めのおかげで、底が傷付く心配もありません。牛乳パックやペットボトルを乾かすときにも使えるほか、ジッパー付きの保存袋を先端の滑り止めに引っ掛ければ、余ったカレーのルーなど食材の移し替えもスムーズに。

食卓以外でも、オフィスでの卓上ミニごみ箱として活用できるなど、ひとつで何役もこなしてくれる便利商品。お買い得の今がチャンスです！

とりあえず買っておきたいポリ袋ホルダーをAmazonでお買い得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

