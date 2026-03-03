ネット不要で遊べる300種のゲームを搭載。遊び心たっぷりのモバイルバッテリー
この記事は2025年10月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
「300種のゲームを内蔵した、5000mAhのモバイルバッテリー」。この一行に、新しいガジェットの姿が凝縮されています。
充電機能とゲーム機能、2つの顔を持つデバイス「モバイルBOY」は、「充電切れ」と「時間潰し」という現代人が抱える二つの課題に同時に応えてくれます。実用性と遊び心を両立したこのガジェットの特長をおさらいしましょう。
まさに、「ポケットの中のミニゲーセン」
「モバイルBOY」が提案するのは、通信環境から解放された純粋な娯楽です。本体には300種類ものレトロ風ゲームがプリインストールされていて、アプリを探したりダウンロードを待ったりする必要はありません。
内臓されたゲームはすべて正規ライセンスを取得したオリジナル作品。満充電の状態なら最大で約30時間も遊べる設計は、ポケットの中に小さなゲームセンターを持ち歩くような感覚ですね。
iPhoneフル充電相当のバッテリー
その遊び心あふれる見た目とは裏腹に、モバイルバッテリーとしての性能は「大真面目」。5000mAhの容量は、iPhoneなら約1回分のフル充電に相当。MagSafe対応のiPhoneには磁力で吸着し、最大15Wのワイヤレス充電が可能です。
さらにUSB-Cポートは最大20Wの高出力に対応していて、急ぎの場面でも頼りになるんじゃないでしょうか。
ガジェット好きの心をくすぐるデザイン
日々持ち歩くガジェット類こそ、デザイン性も譲れないですよね。「モバイルBOY」はブラック、シルバーの2色展開。ポケットに収まりやすいコンパクトサイズで持ち運びも苦になりません。
付属のケーブルは、本体と一体になるストラップとして機能するユニークな設計。細部にまで、使うことの楽しさが散りばめられています。
「モバイルBOY」は、日々遭遇する手持ち無沙汰な時間を、心休まる豊かなひとときへと変換する装置。スマートフォンを充電しながら、自分自身には娯楽をチャージする。そんな新しい時間の使い方を選択してみませんか。
レトロな見た目で懐かしさも誘発する「モバイルBOY」のさらなる魅力を、以下から探求してみてください。
＞＞【ゲーム機＋バッテリー】300本ゲーム搭載！ "遊べる"モバイルバッテリー爆誕！
Image: オスカージャパン株式会社
Source: CoSTORY