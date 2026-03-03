いいモノみーーーっけ！！【3COINS】女子力UPしそうな「おしゃれダストポーチ」

外出先で出たゴミは、そのままバッグに入れたくない。おしゃれでコンパクトなダストポーチがあれば、携帯しやすく捨て忘れの防止にもなりそうです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、使い捨てタイプと繰り返し使えるタイプをご紹介します。

薄いつくりで持ち歩きやすい「使い捨てダストポーチ20枚入り」

使い捨てできるこちらのポーチ。ロゴをあしらったシンプルおしゃれなデザインです。公式サイトによれば「使い終わったらそのまま捨てやすい紙素材」で「中に入れた物が見えないカラー」なのも嬉しいポイント。使用前のポーチは薄いつくりで、ストックとして何枚か持ち歩いてもかさばりにくいです。

まとめて収納できるのが嬉しい「携帯用ダストポーチ」

丸いリングがワンポイントのおしゃれなポーチ。公式サイトによれば「内側生地は引き出して軽く手洗いができるので衛生的」と、繰り返し使えるのが魅力的です。裏はポケットティッシュケースとして使えるので、荷物もスッキリするはず。ゴミやティッシュが隠せるため、バッグの中の生活感もシャットアウトでき、女子力もUPしそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

