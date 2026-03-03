グラビアアイドルで女優の福井梨莉華が2日発売の「週刊ヤングマガジン」の表紙、巻頭に登場した。



【写真】おとなの境界線くっきり くらくらしそうな美デコルテ 思わず視線が

、福井は同日更新のインスタグラムで「ヤングマガジン本日発売です」と告知。「1年半前の初登場から、 なんと、4度目の表紙となります 今までのヤンマガとはまた違った角度から 撮り下ろしていただきました」とアピール。「#in #宮古島!!」「#ヤングマガジン」のタグを添えて、「素敵なチームの皆さんで丁寧に作りました。 是非是非、ご覧下さい！」と呼びかけた。



X(旧ツイッター)にも文章とともに写真をアップ。白のビキニから90cm砲がはみ出さんばかりのカットやストラップなしの黒の衣装では縦に刻まれた深い渓谷に目を奪われる。ファンからも「笑顔とのギャップがいい」「岐阜の誇り」「りりぃ～、可愛い」と歓喜の声が上がった。



福井は2005年生まれ、岐阜県出身。ドラマ「しあわせは食べて寝て待て」、「おいち不思議がたり」（NHK）、映画「ソーゾク」(2025年)など女優として活躍。B90、W59、H86の破壊力満点のボディでグラビアでも各誌の表紙を飾っている。



（よろず～ニュース編集部）