ケージの中でスヤスヤと眠っているふわふわのビションフリーゼさん。頭の部分をよく観察してみると…ふわふわだからこその光景が話題になっています。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で6.1万回を超えて表示されており、悶絶の声が寄せられることとなりました。

【写真：ケージに頭をくっつけて眠るフワフワ犬→よく見てみると…もはや柵の外に出ている光景】

ケージの中で眠るふわふわの犬→頭をよく見てみると…

Xアカウント『@29ne____』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「つくね」ちゃんのお姿。

この日、ケージ（サークル）の中でぐっすり眠っているつくねちゃんのお姿を何気なく撮影されたという飼い主さん。すると、あまりにも可愛い瞬間が捉えられたといいます。

まさかの『衝撃的な事実』に反響

ふわふわで小さなおてて、足を放り出すように無防備な状態で眠っていたというつくねちゃん。

もたれるようにして眠っていたのか、ふわふわの頭が柵の部分に食い込んでいたようで…。

まるで頭から柵が生えているかのような、突き刺さっているかのような光景が爆誕してしまったそう。

目に見える『まんまるでふわふわの頭』のさらに奥に『本当の頭』が存在するつくねちゃんだからこその光景に、飼い主さんも思わず悶絶してしまったのだとか。

つくねちゃんが披露してくれた可愛すぎる光景は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「頭から柵生えてる状態なのに愛おしいです…」「きゃわ」「可愛い」などのコメントが寄せられています。

ふわふわでもこもこ♡ビションフリーゼの女の子

2023年9月5日生まれのつくねちゃんは、真っ白でふわふわ、ぬいぐるみのように愛くるしい美貌の持ち主。とっても甘えん坊で、ベッドで家族と眠るお姿はまるで小さな子供のようなのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすつくねちゃんのお姿は日々多くの人々にビションフリーゼの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@29ne____」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。