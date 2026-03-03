文具好き必見♪ハイスペックなシャーペンにギャル曽根も感動「クリックとかしなくていい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ベストバイ】ギャル曽根流買って良かったもの13選！！』という動画をアップ。ベストバイ企画の中で、ギャル曽根さんが感動したという、ハイスペックな文房具をご紹介します。

動画内で、ギャル曽根さんは、「息子（長男）が誕生日に欲しいって言ったシャーペン」「めっちゃ良くて私も買っちゃった」とコメントした商品がこちら。

◼︎クルトガ ダイブ

uni 三菱鉛筆 / クルトガ ダイブ 参考価格税込5,500円 （公式サイトへ）

自動芯繰り出し量調整機能付きシャープペンシル。

書くたびに芯が少しずつ回転することで、円すい形に摩擦。尖った芯をキープしてくれます。

また、筆記中のノックが不要！芯が紙面に当たる力を利用し、芯を繰り出すことができるのでノック不要のまま書き続けることが可能です。

◼︎お値段にも納得

ギャル曽根さんは「万年筆みたいなシャーペンなんですけど。これね、高いの。5,500円します」「だけど、めっちゃ書きやすいの！」と、お値段にも納得できるとコメント。

そして、「なかなか買えないのね。奇跡で買えたんだけど。人気すぎて」と話題性についても話しつつ、「しかももうね、クリックとかしなくていいわけ。勝手にずっと（芯が）出てるから」「芯は入れます。だけどクリックしなくても自動で出てくるから」と、便利さや、書き心地の良さを絶賛していました。

