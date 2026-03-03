堀未央奈「毛穴とかにも良くて」顔にもボディにも“汚れをしっかり落とす”クレイペースト

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『NO案件 ツヤ肌目指す29歳のリアルに愛用してる1軍スキンケア』の動画を投稿。さまざまなスキンケアアイテムを紹介し、使用感などを教えてくれる場面も。

■1日おきに

動画内で紹介されたのはこちら！

アルジタル/グリーンクレイペースト 250mL 税込4,070円（公式サイトより）

シチリア島のクレイとオーガニックハーブがブランドされたクレイペースト！洗顔やパック、ボディのケアにも使用できるアイテムなんだとか。

堀さんはこちらをクレンジングの後に使用しているんだとか。続けて「これすごく毛穴とかにも良くて、顔とか全身も」「体とかにも使える安心できるやつなんですけど」と顔やボディに使用していると紹介。

また、使用頻度についても「2日に1回、メイクを落とした後に」「汚れをもっとちゃんとしっかり落とすっていう意味で」と隔日のケアとして愛用しているとコメント。

そして、顔以外のケアについても「背中のざらつきとかにもいいと思います」とボディケアにもお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。