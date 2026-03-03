女子プロハンドボールチームイズミメイプルレッズ広島です。



2月28日の試合を「2000人プロジェクト」として選手主体で観客動員に向けて動いてきました。



その集大成、盛り上がりの1日を有田優理香アナウンサーが取材しました。



■有田優理香リポート

「いよいよ2000人プロジェクト当日。会場の広島サンプラザには試合前にも関わらず長蛇の列ができている。」





今シーズン初めて広島サンプラザで開催された一戦。家族連れや学生など幅広い世代の姿が目立ちました。■有田優理香「よく試合は来る？」■観客「初めて。勝ってもらうことが一番。」■観客「ハンドボールを見るのが初めてなのでどんな試合展開になるか観客の盛り上がりなど興味がある。」特ににぎわっていたのがグッズ売り場です。選手個人のグッズなど昨シーズンの倍の種類を用意。さらに、初めて観戦する人向けに応援タオルやユニホームがセットになったスターターセットも！ハンドボールを身近に感じてほしい思いが形になっています。■観客「選手というよりアイドルって感じでグッズが充実して面白い。」■広報・南夏津美さん（OG）「初めての人にも赤に染まってもらいたい思いで気持ちを見せたプレーをしてリピーターを増やしてほしい」会場の演出にも工夫が！音響や照明を強化しアリーナの一体感を演出。関係者と選手が協力し、「観て楽しい空間づくり」に力を注いできました。＊＊＊＊＊＊＊大声援の中始まった試合は両チーム譲らぬ展開。3点ビハインドで迎えた後半3連続得点で同点に追いつくと…守護神・ルーキー中村理乃も好セーブを連発しながれを引き寄せます。■中村理乃選手「周りを見たら見たことないくらいの観客の方がいてここで1本踏ん張らなきゃという思いが強かった。」31―30。地元での大熱戦を制しました。そして観客数は…リーグ史上最多3341人！目標を大きく上回る数字に選手たちは喜びをかみしめます。■近藤万春選手「感動した。まさか3000人くるとは思っていなかった。■有田優理香「ハンドボールの価値を上げたい思いは？」■近藤万春選手「残りの試合全て勝ってもっと広島をハンドボールで盛り上げたい。」■掛け声「しゃー！」【2026年3月3日放送】