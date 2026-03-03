「スゲー弾道」に衝撃　鈴木誠也が“お茶立て”新パフォ披露の特大弾に「やはり神ってる」同級生・大谷翔平も笑顔【侍ジャパン】

鈴木誠也の特大の一発が飛び出した(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は3月3日、京セラドームで阪神と強化試合を行い、「3番・中堅」でスタメン出場の鈴木誠也が左翼席へ先制ソロを放った。ベースを周り、お茶を立てる新パフォーマンスも見せた。

【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る

WBC本番前の最後の実戦で、右の大砲が第1打席で特大の一発を放ち、SNS上のファンからは「鈴木誠也えぐい」「鈴木誠也、スゲー弾道のホームラン」「鈴木誠也の一発 1回表からどデカいアーチ」「鈴木誠也やはり神ってる」と、続々とコメントが寄せられた。

大谷翔平は「1番・DH」で先発出場し、第1打席で初球を打って一ゴロに終わったが、ベンチでは鈴木の本塁打に同級生も笑顔を見せていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]