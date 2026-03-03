「スーパーで抱っこをせがみ、一歩も動かない2歳息子。途方に暮れる私におばちゃん店員が...」（大阪府・30代女性）
Mさんはその日、2人の幼い子供を連れて近所のスーパーへ買い物に行っていた。
バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉
すると途中で、上の息子のイヤイヤ期が発動。
店内で動かなくなってしまって......。
＜Mさんからのおたより＞
上の息子が2歳のイヤイヤ期真っ只中だったころのことです。
近所のスーパーで抱っこをせがみ、一歩も動かなくなりました。
私は既に下の子を抱っこ紐で抱っこしていたので途方に暮れていたら、店員が寄ってきました。
「おばちゃんで良ければ」
「おばちゃんで良ければ抱っこしようか」
その人はそう言って下さり、息子を抱っこしてくれました。
息子も納得したのか大人しくなり、やっと帰路につけました。
そんな息子も今では立派な小学生。得意げに妹たちの面倒を見てくれています。
子育てが1番大変だったあの時期に、助けて頂いた店員さんは、今も同じスーパーにいらっしゃいます。
その方のレジに並んだ時、心の中で感謝の気持ちを唱えています。
この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！
名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。
Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。
読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。
（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）