侍ジャパンの新パフォーマンスが初披露された。初回２死から３番・鈴木誠也（カブス）が特大の先制アーチを放ち、ベースを回りながらお茶をたてるようなポーズをした。

この日の試合前の円陣で、“熱男”松田宣浩野手総合コーチに「きたやま〜」と大声で呼ばれ、ベンチ奥からダッシュで北山亘基投手（日本ハム）が登場。「昨日のセレブレーション、ちょっとはやらなかったので、改訂版を考えてきました。新しいポーズはお茶たてポーズ」と説明し、左手で茶わんを持ち、右手をクルクルさせてみせた。お茶を「点（た）てる」が漢字で書くと得点を想起させることから「ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶をたてて、みんなで点数とっていきましょう」と呼びかけた。

前回は「ペッパーミル」でチーム一丸となった。今回は大谷翔平投手（ドジャース）が北山に考えるよう指令。日本の伝統文化を取り入れ、大谷が飲料メーカー伊藤園の「お〜いお茶」のＣＭに出演していることも考慮し、左手で茶わんを持ち、右手を添えて２回回して飲む「お茶パフォーマンス」を考え出したが、２日のオリックス戦では浸透度がイマイチ。大谷が「やっぱダメ」とバッサリ。鈴木誠也からも「ちょっと不評なんで（笑）」とダメ出しされていた。