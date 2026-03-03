第1子出産の高畑充希、“発表から1ヶ月”で仕事復帰に驚きの声「産後数ヶ月で表舞台立てるってすごいわ」「どうかお身体をお大事に」
俳優の高畑充希（34）が3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語版吹替版最速上映イベントに登壇。今年1月28日に、夫で俳優の岡田将生（36）との第1子出産を発表してから初めての公の場となり、スピーディーな仕事復帰とその姿に驚きの声が寄せられている。
【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希
2人は24年11月19日に結婚を発表。昨年7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発表。昨年11月2日には、大きなお腹を抱えてイベントに登壇する姿も見られていた。
そんな中、出産後初の公の場としてファンに姿を見せた高畑は、濃い緑のジャケットに黒のシースルーのスカート姿で登場し美しいスタイルを披露していた。
SNSでは「出産後とは思えないほど、顔もすっきり痩せてシャープになっている」「お仕事復帰早すぎるから、どうか、どうかお身体をお大事に過ごしてほしい」「むしろメンタル的には いい事じゃないかな」「産後数ヶ月で表舞台立てるってすごいわ」「母になった高畑充希さんのこれからのご活躍もますます楽しみです」などの声が寄せられている。
