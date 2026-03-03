◆ＷＢＣ強化試合 阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）

先発した侍ジャパンの中日・高橋宏斗投手が、２回無失点でＷＢＣ本番への準備を終えた。「登板に向けてしっかり準備をして、２回３三振で結果もついてきて良かった」と声を弾ませた。

初回は近本、中川から空振り三振を奪う完璧な内容。２回１死では、前川にフルカウントから１５４キロの内角直球で見逃し三振だ。２回２死で変化球が抜けてディベイニーに死球を与えたものの、続く高寺を一ゴロに封じた。２３球を投げ最速１５５キロを連発した。

２月２３日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）では２回パーフェクト。ピッチクロック違反もあったが「分かったことがたくさんある」と対応に自信を見せていた。「自主トレからずっといい状態が続いているし、まだまだ上がる」と語っていたとおり、上々の仕上がりで本番を迎える。

同２７日の中日戦（バンテリンＤ）では大勢のアクシデントにより、９回途中で緊急登板。投球練習わずか２球でマウンドに向かった。本職は先発だが、ロングリリーフの“第２先発”に加え「中継ぎだろうと、毎日投げる準備を」と備えている。２０歳で出場した２３年のＷＢＣでも決勝の米国戦に３番手で登板して１回無失点。強打者・トラウトから三振を奪い、世界一に貢献した。２３歳に、あらゆる活躍が期待される。