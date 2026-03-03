西日本で唯一の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOP、あす3・4開幕 高島屋大阪店に登場へ【アイテム例一覧】
大阪・なんばの高島屋大阪店で、あす4日から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOPが開催される。西日本エリアでは高島屋大阪店のみでの開催となる。
【画像多数】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOPで買えるアイテム
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品として制作され、今年2月8日に最終回を迎えたばかり。POP UP SHOPでは、メインビジュアルを使用した新商品をはじめ、定番アイテムなどオリジナルグッズを多数展開。ゴジュウジャー6体の立像展示も行い、作品の世界を楽しめる。
■『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOP
高島屋大阪店 7階催会場
3月4日（水）〜16日（月）
※各日午後7時閉場、最終日は午後6時閉場。
商品（一例）
POPUPビジュアル クリアファイル（全2種）各550円
ツインアクリルスタンドvol.2（全6種）各1650円
A2ポスターセット POPUPビジュアル 1500円
3連アクリルキーホルダー（全9種）各1320円
DXセンタイリングセット 50th ANNIVERSARY Special Set 2200円
イラストミニウォレット 1650円
イラストオーバルプレート 1760円
イラスト スプーン／フォーク 各770円
カードホルダー付ふわふわ刺繍ポーチ（ベアックマ）2640円
ドロップス 648円
ちびっとナンバーワンおてだま（全16種）各950円
※1商品につき、1人3点まで
トレーディング商品（一例）
トレーディングめじるしチャーム（全9種）880円
トレーディングダイカットステッカーコレクション（全17種）440円
トレーディングキャラクターアクリルカードキーホルダー（全10種）770円
トレーディング缶バッジコレクションvol.3（全17種）440円
※1トレーディング商品につき、1人3セットまで（全10種の場合、30点まで）
※トレーディング商品はランダム
※価格は消費税を含む総額
※写真はイメージ
※品数には限りあり。
※混雑状況により、販売・案内方法が変更の場合あり
