６月１１日（米国時間）に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯まで１００日となった３日、日本人として前人未到のＷ杯５大会連続出場を目指す日本代表ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝が都内でチーム練習後に取材に応じ、心境を語った。「最高の状態でＷ杯に立てる明確なイメージがある」と選出、活躍に自信を示した。Ｗ杯決勝（７月１９日）に立つことをイメージし、進化を続ける。

長友の鋭い目線の先には、Ｗ杯のピッチで躍動する姿が映っていた。選出なら、日本史上歴代最多５度目となる舞台。初出場した１０年南アフリカ大会から１６年、常に第一線で戦ってきた自信をにじませた。

「Ｗ杯で最高の自分を見せるので１００日だろうが５０日だろうが、全く意識はない。ここから花粉の時期を過ぎると、夏に向けてコンディションも抜群に仕上がってくる。まあ、見ててください」。さらに「焦りも高揚感もない」とし「最高の自分を見せられる確信がある」と断言した。

１６強で敗退した２２年カタール大会後、「（選手を）辞める方向で考えていた」と明かす。転機はＷ杯決勝のアルゼンチン―フランス。国の威信をかけた激闘で、当時３５歳のアルゼンチン代表ＦＷメッシが優勝に貢献した。「目指せるチャンスがあるのに、目指さないとはどういうことだと。また（Ｗ杯に）帰ってきたい。決勝の舞台に行きたい」と翻意し、ここまで駆けてきた。

２５年のシーズン序盤には、けがなどでクラブの出番が減った。森保一監督から「このまま（の状況）じゃダメだということをまっすぐに言われて、その言葉でハッとした」と指摘され、軌道修正したこともあった。現在、Ｊリーグでは今季開幕から４戦連続先発中。左サイドバックで攻守に圧倒するが、「まだ７０％。全盛期のインテル時代（１１〜１８年頃）はまだまだスピードもキレもあったので、戻すつもり」と満足せず、向上心は尽きない。

前回Ｗ杯で「ブラボー」の名言で国中を一つにしたベテランは新たなフレーズを期待する声に「そんなに僕にプレッシャーをかけないで」とおどけてみせた。Ｗ杯は「言葉にはできないほど大きすぎる存在。でなきゃ、こんなおっさんになっても目指してない」と笑う３９歳。長友の情熱は燃えたぎっている。（岩原 正幸）

◆長友とＷ杯

◆２０１０年南アフリカ ２３歳で迎えた初のＷ杯で全４試合フル出場で１６強入り。カメルーンＦＷエトーを封じる活躍。大会後にはＦＣ東京からイタリア１部チェゼーナへ移籍。

◆１４年ブラジル ２７歳、イタリア１部インテルの主力として自信を胸に２度目のＷ杯へ。全３試合フル出場したが、１次リーグ突破できず。大会後は力不足を痛感して男泣き。

◆１８年ロシア トルコ１部ガラタサライ所属の３１歳で３度目のＷ杯。「スーパーサイヤ人」と称した金髪で大会に臨み、全４試合にフル出場で１６強入り。

◆２２年カタール ＦＣ東京所属、３６歳で迎えた４度目のＷ杯。日の丸と情熱をイメージした赤髪で参加。全４試合に先発し、仲間の活躍に発した「ブラボー！」の絶叫が話題に。

◆Ｗ杯連続出場 日本代表では長友に加え、ＧＫ川口能活、楢崎正剛、川島永嗣が４大会連続出場で最多。２２年カタールＷ杯でメキシコ代表ＧＫオチョア、同ＭＦグアルダード、アルゼンチン代表ＦＷメッシ、ポルトガル代表ＦＷＣ・ロナウドが５大会連続出場を達成している。メッシ、ロナウドは北中米Ｗ杯での記録更新に期待がかかる。