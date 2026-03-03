「 I can see both sides」の意味は？一度は経験したことがあるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I can see both sides」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「どちらの意見も理解できる」でした！
「I can see both sides」は、「どちらの意見も理解できる」を表す表現です。
決めつけない柔らかい言い方なので、議論・相談でよく使われる表現だそうですよ。
A：「Should we work from home or go to the office?」
（在宅勤務がいい？会社へ行くほうがいい？）
B：「I can see both sides.」
（どっちの意見もわかるな）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部