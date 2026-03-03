「 I can see both sides」の意味は？一度は経験したことがあるはず！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「どちらの意見も理解できる」でした！

「I can see both sides」は、「どちらの意見も理解できる」を表す表現です。

決めつけない柔らかい言い方なので、議論・相談でよく使われる表現だそうですよ。

A：「Should we work from home or go to the office?」

（在宅勤務がいい？会社へ行くほうがいい？）

B：「I can see both sides.」

（どっちの意見もわかるな）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。