冬の寒さに逆戻り…雨のひな祭り、東京のランドマークではみぞれも
3月3日はひな祭りですが、広い範囲で冷たい雨が降りました。関東は朝から気温がほとんど上がらず、冬のような寒さの1日となりました。
色とりどりの振り袖に身を包む園児たち。きょうは3月3日、ひな祭りです。福岡市では園児たちがひな人形になりきっていました。
園児
「うれしかった」
宮崎県では、豪華なひな飾りを前に小学生がお茶の作法を学びます。
児童
「お茶を飲んでみて、最初は苦かったのですが、ひな人形を見ると、とてもおいしく感じました」
一方、およそ2万5000体のひな人形が各所を彩るのは千葉県の勝浦市。市内のホールでは7000体が勢ぞろい。実に壮観です。
ただ、大人気の神社の石段を使った「階段びな」に異変が起きていました。
「たくさんのひな人形が飾られています。あれ、こちらパネルですね」
本来は1800体のひな人形が並びますが、最終日のきょうはあいにくの雨のため、代わりにパネルが設置されていました。
70代
「本物の方がいいけど、よくここまでやってくださったと思って感謝しています」
40代
「パネルだけどきれいはきれい」
訪れた人からは温かい声が聞かれました。
東京都心でも、きょうは朝から冷たい雨。最低気温は7.0℃、きのうから2℃ほど下がっています。ランドマークを訪れてみると…
「先ほどから雪まじりの雨が降ってきました」
昼過ぎにはみぞれも確認できました。
新潟から（60代）
「雨でちょっと曇っていますけど、きれいに見えて最高です」
幸い雨の中でも景色を堪能できたようです。
ただ、あすにかけては関東甲信の山地や北日本の太平洋側で大雪となるおそれがあるため、注意が必要です。