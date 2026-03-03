「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 強化試合、侍ジャパン−阪神」（３日、京セラドーム大阪）

先発した阪神の伊藤将司投手（２９）は、２回を投げ１安打１失点で降板した。初回、２死から鈴木の特大ソロを浴びたが、大谷、村上、岡本ら強力打線を相手に最少失点にまとめる投球。開幕ローテーション入りへアピールに成功した。

初回、先頭で打席に立った大谷に対して初球、ブレーキを利かしたカーブでタイミングを外し、わず１球で一ゴロに抑えた。球場中から溜め息が漏れる超アウェイの登板。続く近藤も一ゴロに抑えたが、続く鈴木との対戦だった。外寄り１４１キロの直球を狙われ、打球は左翼スタンド５階席まで飛んだ。

それでも続く村上を一ゴロに抑えると二回は、岡本をチェンジアップで空振り三振に封じる。前日２日には「ゴロを打たせてアウトが取れたらいい」と語っていたように続く吉田は一ゴロに抑え、牧はタイミングを完全に外した投ゴロ。緩急を使い、的を絞らせない投球で打者を幻惑した。

激しい開幕ローテ争いが続く中、結果で猛アピール。村上、才木、高橋、大竹に続く５、６番手候補として、強力打線を相手にアピールに成功した。