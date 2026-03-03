2位「青の洞窟」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「小樽の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
暦の上では春を迎え、日差しの暖かさに心弾む季節がやってきました。柔らかな風を感じながら街歩きを楽しみたい今、グルメやショッピングなど、その土地ならではの魅力を存分に満喫できるスポットはどこなのでしょうか。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「小樽の観光スポット」を紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：青の洞窟／70票2位は「青の洞窟」でした。ニセコ積丹小樽海岸国定公園内に位置し、太陽光の反射で海面が神秘的なコバルトブルーに輝く絶景スポットです。小樽港からクルーズ船でアクセスすることができ、ダイナミックな断崖絶壁や豊かな自然を間近に感じられます。幻想的な美しさを求める旅行者に非常に高い人気を誇っています。
▼回答者コメント
「綺麗な青が好きだし、国内外問わず洞窟に行ったことがないから」（40代女性／兵庫県）
「自然の洞窟で幻想的な空間を堪能したい」（40代男性／大阪府）
「どんな青の洞窟か興味がわくし、海からの小樽を楽しみたいです」（50代女性／島根県）
1位：小樽運河／86票1位は「小樽運河」でした。大正12年に完成した、北海道開拓の歴史を支えた港湾施設です。水路に沿って立ち並ぶ歴史的な石造倉庫群や、夕暮れ時に灯るガス燈が織りなすノスタルジックな風景は、小樽観光のハイライトと言えます。散策路を歩いたり、運河クルーズを楽しんだりと、四季折々の表情を満喫できる情緒豊かな名所です。
▼回答者コメント
「石造りの倉庫群が並ぶノスタルジックな景観が美しく、特に夕暮れ時のガス灯が灯る幻想的な道をゆっくりと歩いてみたいからです」（30代男性／東京都）
「あまり他の都市にはない運河のある街並みを観光してみたいため」（40代男性／千葉県）
「お土産屋さんや飲食店もたくさんあり、楽しめるから」（30代女性／埼玉県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)