2位「元祖 紅いもタルト」を抑えた1位は？ もらったらうれしい「沖縄県のお土産」ランキング！【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「沖縄県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：元祖 紅いもタルト（御菓子御殿）／71票沖縄土産の絶対的エース「元祖 紅いもタルト」が2位。沖縄県産の紅いも100％で作られたペーストと、香ばしいタルト生地の組み合わせは、素材本来の優しい甘さを最大限に引き出しています。鮮やかな紫色が沖縄の太陽と豊かな自然を想起させる、不動の人気を誇る定番品です。
▼回答者コメント
「鮮やかな紫色が特徴の沖縄県産紅いもを100％使用していて、紅いも本来の優しい甘さと風味を活かした素朴な味わいは美味しいから」（50代男性／広島県）
「沖縄土産の代名詞とも言える存在で、鮮やかな紫色のビジュアルが南国らしさを一気に引き立ててくれます。保存料や着色料を使わず、沖縄県産の紅いも本来の優しい甘さと、しっとりとしたタルト生地の組み合わせは、世代を問わず安心して贈ることができます。 そのままでももちろん美味しいですが、オーブントースターで少し温めると焼きたての香ばしさが楽しめ、逆に冷蔵庫で冷やすと甘みが凝縮されてデザート感がアップします。 見た目のインパクトと、素材の良さを活かした素朴な味わいのバランスが絶妙で、誰に贈っても『沖縄に行ってきたんだね！』と笑顔で受け取ってもらえる、安定感抜群の逸品です」（50代男性／静岡県）
「ちょっとしたお茶菓子にちょうどよく、紫芋の甘みが美味しいから」（30代女性／千葉県）
1位：雪塩ちんすこう（沖縄南風堂）／87票1位に選ばれたのは、沖縄南風堂の「雪塩ちんすこう」です。宮古島の地下海水から作られる「雪塩」を使用し、ちんすこうの伝統的な甘さを上品な塩味が引き立てます。サクッとした食感の後に広がるまろやかな味わいは、従来のちんすこうのイメージを変えたヒット作。沖縄の青い海を象徴する最高のお土産です。
▼回答者コメント
「沖縄土産の定番。コーヒーともよく合います」（30代女性／東京都）
「沖縄の名産・雪塩を使うことで、ただ甘いだけでなく程よい塩気があり、後味がさっぱりしています。口どけが軽く食べやすいうえ、沖縄らしさがしっかり伝わる定番土産で、個包装で配りやすい点も喜ばれる理由です」（30代男性／静岡県）
「沖縄土産のど真ん中で、いつ食べてもおいしいと思うから」（30代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)