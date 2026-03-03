アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバーで、観光地でのきわどい露出がSNSで話題の JカップアイドルBenjaminパクチーさんのFLASHデジタル写真集 「Benjamin パクチー あなたに溺れていく」がリリースされました。



【写真】Jカップバストが躍動するBenjaminパクチーさん

Jカップの規格外スタイルを誇るBenjamin パクチーさんを和の世界観で撮り下ろし。凛とした和装の奥に潜む色香、そして一転、息をのむほど大胆なランジェリーショットへ。どんな瞬間もあふれ出すバストは隠しきれず、横乳、下乳までさらけ出す限界突破の衝撃カットが連発します。



3月22日にアイドルグループを卒業する彼女は、「FLASH」でにJカップがこぼれるような変形水着姿を披露。悩殺待ったなしの強烈なグラビアを見せてつけています。自身のXで「日本人女性Gカップ以上1.6% Jは何%なんだろう！」「私のこと沢山見てくれる？」「身長何cmだと思う？」と投稿し、撮影時の画像を公開しています。



【Benjamin パクチーさんプロフィール】

べんじゃみんぱくちー 11月14日生まれ 鳥取県出身 T164・B97(J)W59H98 アイドルグループ「ミリオン! 〜Million Heaven Tokyo〜」のメンバー。Jカップのバストでグラビアでも人気を博している。3月22日にグループを卒業。最新情報は、公式X（@million_phakchi）、公式Instagram（@phakchi1114）にて