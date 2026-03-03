お茶飲み→お茶立てポーズに変化

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に「3番・中堅」で出場。初回の第1打席で豪快な一発を放った。ファンが気づいたのはダイヤモンドを1周する際のパフォーマンスだった。

豪快にアーチをかけた。2死で迎えた第1打席。4球目の142キロの直球を振り抜いた。打った瞬間に鈴木は確信。打球速度178.3キロ、飛距離130.8メートルの特大な一発。この一発にベンチの大谷翔平投手もニヤリと笑い。同学年の一発を称えていた。

ダイヤモンドを1周して、お茶を点てるポーズも披露。前日には北山亘基投手（日本ハム）の発案でお茶飲みポーズをしていたがチーム内には浸透せず。この日はお茶を立てるような仕草と微妙に変化していた。

ファンはこのポーズに即反応。「昨日のパフォーマンスと変わってお茶を点てるパフォーマンス！」「なんか変わったと思ったらお茶たててるのかーい」「今回はお茶を点てるパフォーマンスなのかw」「昨日はお茶碗まわしてたけど今日はお茶点ててるw」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）