6日からチャイニーズタイペイ戦

野球日本代表「侍ジャパン」は3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・指名打者」に座った注目の一戦。ファンの視線は選手ではない、一人の日本人に送られた。

大谷は初球を引っかけて一ゴロ、2番の近藤健介外野手（ソフトバンク）が3球目で一ゴロとなった。続く3番の鈴木誠也外野手（カブス）がカウント2-1からの4球目をフルスイング。確信の131メートル特大弾を叩き込んだ。

初回の侍ジャパンの攻撃は4人で終了。ストライクコールは計4球だった。そして、京セラドームに“聞き覚え”のある声が響いた。白井一行審判員だ。この日は球審としてジャッジ。高音かつ大きな声でストライク判定をしていた。

プロ野球ファンにとってはお馴染みの白井球審。その存在が確認できると、SNS上では「球審白井さんかいww」「あーーいww」「声聞いてすぐわかった」「もしや今日の審判は…」「あの甲高いコール」「まさかと思ったら球審白井」「球審白井、世界に見つかる」「世界にバレた白井さん」などと話題に。X（旧ツイッター）でも「白井球審」がトレンド入りした。（Full-Count編集部）