サンリオ「いちごのお家」がお台場に誕生！ 期間限定の展示やグッズ＆スイーツを展開
サンリオは、3月6日（金）〜7月12日（日）の期間、東京・田園調布にあった直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設を、東京・お台場にあるダイバーシティ東京 プラザ 2階にオープンする。
【写真】「月刊いちご新聞」の歴史を体感！ こだわり満載な「いちごのお家」の内装
■サンリオファンから長年親しまれてた施設
今回期間限定でオープンする「いちごのお家」は、サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」が昨年50周年を迎えたことをきっかけに展開される無料の展示施設。
会場では、時代ごとの思い出を振り返りながら「月刊いちご新聞」の歩みをたどることができる展示をはじめ、いちごの王さまとエンジェルたちの部屋を再現した空間や、サンリオが大切にしてきた“みんななかよく”の世界観を映像で表現したコンテンツなどが楽しめる。
また、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」ではフォトスポットを設置すると共に限定グッズを販売するほか、併設する「HELLO KITTYのこんがりやき」でも限定メニューを提供。加えて、スタンプラリーの実施やカフェワゴン「サンリオいちごのお家号」の出店も予定している。
なお、1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、1階にグッズショップ、2階にレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複合施設。オマージュ版のオープン当日には、いちごの王さまがお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーとハイタッチ会を開催する。
【写真】「月刊いちご新聞」の歴史を体感！ こだわり満載な「いちごのお家」の内装
■サンリオファンから長年親しまれてた施設
今回期間限定でオープンする「いちごのお家」は、サンリオの機関紙「月刊いちご新聞」が昨年50周年を迎えたことをきっかけに展開される無料の展示施設。
また、「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」ではフォトスポットを設置すると共に限定グッズを販売するほか、併設する「HELLO KITTYのこんがりやき」でも限定メニューを提供。加えて、スタンプラリーの実施やカフェワゴン「サンリオいちごのお家号」の出店も予定している。
なお、1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、1階にグッズショップ、2階にレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複合施設。オマージュ版のオープン当日には、いちごの王さまがお祝いに駆けつけ、オープニングセレモニーとハイタッチ会を開催する。