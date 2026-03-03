持っている在留資格の種類が理由で将来、進学や就職の際に、制限に直面する可能性がある外国にルーツを持つ子どもたちがいます。外国人住民が群馬県内で最も多い伊勢崎市では今月、現状を知ってもらおうと講演会が開かれます。

伊勢崎市が今月２９日に開く講演会のタイトルは、「外国にルーツをもつ子どもたちの在留資格について」。講師は、日系ブラジル人三世として生まれ育ち、該当する子どもたちへの学習支援を行っている井手口睦美さんです。

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、働くなどの活動を行うための法的な資格で、約３０種類あります。

このうち「家族滞在」は、就労などで日本に滞在する外国人が配偶者や子どもを呼び寄せ共に暮らすための資格で、伊勢崎市内には１１８７人います。しかし、成人を迎えても在留資格を変更しない場合奨学金を受けられないことがあるほか、就職しても就労時間に制限がかかり正社員として働けないケースもあるということです。

井手口さんは行政書士としても活動していて、去年はこうした「家族滞在」の資格を持つ子どもに関する相談が１０件ほど寄せられ、課題が表面化してきていると話します。

井手口さんとともに会見に臨んだ伊勢崎市の臂市長は、「これから増えてくる可能性がある問題で、今のうちに法整備をしてもらうため、国に働きかけていかなければならない」と話しました。

講演会は、今月２９日午前１０時から「絣の郷円形交流館」で開かれ、参加は無料で事前申し込みは不要です。