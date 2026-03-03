複合施設「前橋テルサ」の活用を巡る、群馬県前橋市の事業提案型公募の最終審査について、審査の見直しを求めている前橋中心商店街協同組合が昨夜、シンポジウムを開きました。

「前橋テルサ」は、ホテルや多目的ホールなどを備えた複合施設で、２０２３年３月に閉館しました。前橋市は閉館後、提案型公募を２回実施しましたが、いずれも不調に終わり、一時は解体の方針を示していました。その後、３回目の公募を行い複数の提案がありましたが、最終審査に進んだのは１社のみとなりました。

これを受け前橋中心商店街協同組合は、公平性や透明性の観点から複数の提案を比較するよう、市や市議会に要望していました。２日夜のシンポジウムは、こうした状況を受けて前橋テルサの再生について考えようと開かれ、約９０人が参加しました。

協同組合の大橋慶人副理事長は、「前橋テルサは市民の共有財産であり、今回の公募は市民にとって重要な事業。透明性と公平性が担保されているのか、確認することは大切」と話しました。

また市からは、審査は適正に行われていること、最終審査は予定通り非公開で実施することなどとした回答があったことも紹介しました。

シンポジウムでは、建築や音楽分野の専門家が活用の意義を発表したほか、パネルディスカッションも行われました。

なお前橋市による最終審査は、今月５日に予定されています。