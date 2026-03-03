バングラデシュに２−０で勝利した中国女子代表。（C）AFC

　現地３月３日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第１節で、前回王者であり、大会最多９度の優勝を誇る中国女子代表がバングラデシュと対戦した。

　立ち上がりから相手を圧倒する中国だったが、なかなかゴールを奪えない。24分にはオウ・ソウがヘディングシュートでネットを揺らしたが、味方がファウルを取られて、得点は取り消される。それでも44分と45＋１分に立て続けにゴールを決めて２点リードで前半を終える。

　後半に入っても押し込み続けるなか、再三決定機を作るも決めきれず。結局、２−０の勝利を収めたものの、課題が残るゲームとなった。
 
　そんな女子代表チームに対し、母国ファンの不満が噴出。中国メディア『直播吧』のコメント欄には次のような声が寄せられている。

「バングラデシュ相手に勝つのがこんなに難しいなら、残りの試合はどうするんだ」
「中学生の試合のほうが見ていておもしろい」
「何から何まで相手よりも劣っていた」
「男子のほうがましだ」
「チームワークは全くなく、ポジショニングも完全に混乱」
「プレーのレベルがとんでもなくひどかった」
「我々の国はサッカーに向いていない」
「男子サッカーのように衰退する」

　次戦は６日にウズベキスタンと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

