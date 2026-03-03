カープの成績によって様々な特典が受けられる定期預金が今年も発売され、イベントに選手が参加しました。



■イベント司会者

「広島東洋カープの選手2人にお入りいただきます」



広島銀行の「カープ預金」の発売イベントには佐々木泰選手とルーキーの齊藤汰直投手が参加しました。



■佐々木泰選手CM

「勝ち泰！貯め泰！優勝し泰！」





佐々木選手がイメージキャラクターを務める定期預金はカープの成績に応じて1年間10万円以上預けると、最大2％、金利が上乗せされます。■カープ 佐々木泰選手「少しでも金利が上がるようにたくさんカープが勝ってリーグ優勝・日本一を目指して頑張っていきたい」一方、もみじ銀行の「カープV預金」の発売イベントには森下投手と坂倉選手が参加しました。■カープ 坂倉将吾選手「頑張れば頑張るほどみなさんにも喜んでもらえると思うので広島が盛り上がるよう頑張りたい」カープV預金は、20万円以上預けた人を対象に抽選で観戦ペアチケットのほか、日本シリーズで優勝すると「コイ」にかけて1万人に5万1000円があたります。3日のイベントで応援に駆けつけた園児から質問を受けた2人は…■園児「どうやったらパワーが溜められますか？」■坂倉選手「いっぱい食べてパワーを溜めてもらいたい」■園児「どうやったらボールを速く投げられますか？」■森下投手「それも一緒でご飯たくさん食べて…ハハハ」カープV預金の受け付けは6月30日までです。【2026年3月3日 放送】