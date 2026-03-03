下関市の造船所で建造された大型巡視船が3日、海上保安庁に引き渡されました。



新しい巡視船は尖閣諸島の領海警備や海上犯罪の取り締まりなどに当たるということです。



大型巡視船「かんばい」は全長およそ134メートル、総トン数およそ6千トンでおよそ203億円かけて建造されました。



下関港で行われた引き渡し式では「かんばい」を建造した三菱造船の上田伸社長から海上保安庁の瀬口良夫長官に引渡書が手渡されました。





「かんばい」という船名の由来は「厳しい寒さの中で咲く梅の花」という意味の季語です。40ミリ機関砲と20ミリ機関砲、そして遠隔操作ができる放水銃を備えていて、夜間でも遠くの船や人の動きを捉えられるカメラが搭載されています。海上保安庁の巡視船としては最も大きく、ヘリコプター2機を搭載することができます。（岩男勝実船長）「巡視船の装備を有効に活用して 国民の皆様の期待に最大限応えられるようにがんばっていきたいと思っております」「かんばい」は3日から鹿児島海上保安部の所属となり、同型の3隻の巡視船とともに尖閣諸島の領海警備や海上犯罪の取り締まり、海難救助などの任務にあたるいうことです。