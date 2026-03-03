3月3日は、女の子の健やかな成長を願う桃の節句です。出水市の武家屋敷群には華やかな雛飾りが展示されています。



出水市に広がる出水麓武家屋敷群。その中にある「税所邸」と「竹添邸」では、市民から提供された雛飾りが展示されています。最も豪華な形の雛飾り「七段飾り」があわせて6組。一番上にはお殿様とお姫様。すぐ下の段には、2人の身の回りのお世話をする三人官女。そして、歌や楽器の演奏をする五人囃子。総勢15人が登場する七段飾りは、豪華絢爛です。





他にも、木箱に収められたお殿様とお姫様など、古くから受け継がれた雛飾りが大切に保存されていて、ひな祭りの時期に合わせて公開しています。訪れた人たちは、華やかな雛飾りに見入っていました。（見学者）「継がれるというのが大切なんだなと思った」（見学者）「綺麗なお顔をされていて。昔の方の顔は。品のあるお顔をしていて良い」（出水麓街並み保存会・西濱義昭事務長）「みなさん感心して驚いて、いいですねといってもらえる。毎年、飾り付けは大変。案内人総動員でやって大変だが、そう言っていただけると嬉しい」雛飾りは、3月いっぱい展示されています。一方、姶良市では、女性たちがお気に入りの着物に身を包み、街歩きを楽しむイベントが行われました。その名も「姫おごじょ城下町をぶらり」。JAあいら女性部蒲生支部が、着物を着る機会を増やし、多くの女性にひな祭りを楽しんでもらおうと毎年行っています。3日は約20人が参加し、武家屋敷が並ぶ蒲生の城下町を散策。蒲生八幡神社でお参りをしたり…。抹茶を飲んでホッと一息ついたり…。約1時間半、散策を楽しみました。（参加者）「初めて参加したがすごくすがすがしい気持ち、とても嬉しい気持ち」（参加者）「こういう機会がないと着られないので嬉しい」（参加者）「着る機会がないので、こういう時を利用して、お蔵から出してもらって着てもらっている、着ると楽しい思う」普段なかなか着る機会のない着物を着て、日本の古き良き伝統を感じている様子でした。