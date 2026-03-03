諫早市で建設中の本明川ダムの現場が報道陣に初めて公開されました。

九州で初めての工法で作られ環境負荷の低減や工期の短縮につながるということです。

（工事の説明）

「転流工といって、ダムを横断する水路の構築を行っている」

1957年の諫早大水害では本明川の氾濫で630人の死者・行方不明者が出ました。

ダムは本明川の洪水対策などのため、「国土交通省九州地方整備局」によって去年から建設工事が進められています。

九州では初めて、現地で出る石や砂とセメントなどを混ぜた「CSG」という材料を使って建設していて、これにより環境負荷の低減や工期の短縮につながるということです。

現在は、左岸の法面や川の流れを変える工事が行われていて、2期の工事のうち、1期の10％程度まで進んでいるということです。

（国土交通省九州地方整備局本明川ダム工事事務所 石戸 善明 技術副所長）

「大雨の時にはダムに貯留することで、洪水被害の軽減を図り住民の安心安全につながっていく」

今後も工事の進ちょくを公表するため年1回程度、報道向けの見学会を実施する方針で、2032年度の完成を目指しています。