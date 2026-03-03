髪の乾きが遅いから”刈り上げ”に…女性の大胆イメチェン 「夏木マリさんみたい」「こんな年齢の重ね方したい」
美容師が客の大胆なヘアスタイルチェンジを紹介する動画がInstagramで話題となっています。投稿したのは、オオツヤスヒロ（@yasuhiro002）さん。「金髪刈り上げにしたら彼女も憧れる夏木マリさんにより近づいた気がする」というタイトルで投稿された動画は276.2万回再生を記録し、「夏木マリさんみたい。こういうマダムに憧れます」「更にカッコ良さがパワーアップしてる」などのコメントが寄せられています。このヘアスタイルについて担当美容師にお話を聞きました。
【ビフォーアフター】夏木マリさん激似！格好良すぎると話題沸騰 金髪×刈り上げに大胆イメチェン後
――今回のお客様から「刈り上げて」というオーダーを受けた際、プロの視点からどのようなヘアデザインの提案を意識されましたか？
「彼女の憧れる女性（夏木マリさん）に近づけようとしました」
――カウンセリング中に「全部刈り上げようか」と踏み込んだ提案をされていましたが、お客様の骨格や雰囲気のどこを見て「似合う」と確信されたのでしょうか？
「彼女の雰囲気全てです」
――襟足やサイドを大胆に刈り上げるスタイルにおいて、女性らしい格好良さやモードな雰囲気を損なわないためにこだわった技術的なポイントを教えてください。
「刈り上げと思わせない柔らかさを残すことです」
――施術中や仕上がりの瞬間、大きくイメージチェンジされたお客様の様子や表情をご覧になって、美容師としてどのような感想を持たれましたか？
「美容師やってて良かったです」
――「一度刈り上げたらやめられない」というテロップもありましたが、こうした潔いショートスタイルに挑戦してみたい女性へ向けて、アドバイスやメッセージをお願いします。
「偏見は捨てよう。やらなきゃ始まらない」
――今回のお客様から「刈り上げて」というオーダーを受けた際、プロの視点からどのようなヘアデザインの提案を意識されましたか？
「彼女の憧れる女性（夏木マリさん）に近づけようとしました」
――カウンセリング中に「全部刈り上げようか」と踏み込んだ提案をされていましたが、お客様の骨格や雰囲気のどこを見て「似合う」と確信されたのでしょうか？
「彼女の雰囲気全てです」
――襟足やサイドを大胆に刈り上げるスタイルにおいて、女性らしい格好良さやモードな雰囲気を損なわないためにこだわった技術的なポイントを教えてください。
「刈り上げと思わせない柔らかさを残すことです」
――施術中や仕上がりの瞬間、大きくイメージチェンジされたお客様の様子や表情をご覧になって、美容師としてどのような感想を持たれましたか？
「美容師やってて良かったです」
――「一度刈り上げたらやめられない」というテロップもありましたが、こうした潔いショートスタイルに挑戦してみたい女性へ向けて、アドバイスやメッセージをお願いします。
「偏見は捨てよう。やらなきゃ始まらない」