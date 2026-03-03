新鮮な海の幸やスイーツなど、北海道のグルメが楽しめる物産展が名古屋のデパートで始まりました。

【写真を見る】“カニ尽くし弁当”や“塩辛じゃがバター” 20回目となる『春の大北海道展』は ｢北海道をほぼすべて味わえる｣ ジェイアール名古屋タカシマヤ

ジェイアール名古屋タカシマヤで3日から始まった「春の大北海道展」。去年は20万人が訪れた人気イベントです。ことしは94の店舗のうち、9つの店が初めて出展しました。

開催20回目を迎えたことしならではの注目ポイントがこちら。なんと20本のカニの足が入ったとっても贅沢な札幌蟹工船「第20回記念 蟹工船かに尽くし弁当」（各日50個限定 2700円）や…縁起のよい prunelle「紅白いちごケーキ（2個入り・各日200セット限定 1620円）など、北海道のグルメの数々。担当のバイヤーも力が入っています。

（ジェイアール名古屋タカシマヤ バイヤー齋藤駿さん）

「今まで出ていただいているブランドの20回記念の弁当や、今まで出したことのないような商品を出している取引先もあるので、いつもと違う変化を楽しんでもらいたい」

「塩辛がジャガイモの甘みを引き出していて…」

そして、東海地区初出店となる「ニセコメイプルバター（4個入り 756円）」。午前10時半までは抽選の事前入場予約が必要のため、フリー入場者向けの待ち列では、今か今かと購入を待つ人の姿が見られました。

また、この物産展では購入した商品を会場で食べられるので“できたて”が楽しめます。じゃがいもFACTORY produced by NANAMIでは、蒸したての北海道産ジャガイモを北海道では定番というするめ塩辛とバターをのせた食べ方で販売。「するめ塩辛じゃがバター LMサイズ（702円）」です。



（西本明日華記者）

「ジャガイモがほくほくで、塩辛がジャガイモの甘みを引き出していておいしいです」

「一度に北海道をほぼすべて味わえる」

（客）

「きょうから始まるので見ようかなと思ってきた」

Q.何を買った？

「ザンギのお店の鶏の半身揚げ。楽しみです、食べるのが」



（客）

Q.この物産展の魅力は？

「一度に北海道をほぼすべて味わえる」



「春の大北海道展」は第1弾が3月9日まで。そして第2弾が3月10日から17日まで開かれます。