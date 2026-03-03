ºÒ³²Éüµì¡¢µõµ¶Ê¸½ñ¤Ç¹ñÈñÊÖ´Ô¤â¡¡¹Åç¸©¡¢7300Ëü±ß
¡¡¹ñ¸ËÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹Åç¸©¤ÎºÒ³²Éüµì¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÊ¸½ñ¤Ëµõµ¶µºÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸©¤Ï3Æü¡¢·×64·ï¤Îµõµ¶µºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¦¤Á21·ï¡¢Ìó5ÀéËü±ßÊ¬¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ëµõµ¶µºÜ¤¬±Æ¶Á¡£¸©¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÊó¹ð¤·¡¢Æ±¾Ê¤¬ÊÖ´Ô¤òÌ¿¤¸¤ì¤Ð¡¢¸©¤Ï²Ã»»¶â¤ò¹ç¤ï¤»·×Ìó7300Ëü±ß¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¡£
¡¡µõµ¶µºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸©¤ÎºÒ³²Éüµì¹©»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄÏ¿¡£¶¨µÄÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¨µÄ¤ÎÆüÉÕ¤äÃ´Åö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²áÂ¿¤ä¿¦°÷¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤ò»ØÅ¦¡£¸©¤Ï·èºÛ¥ë¡¼¥ë¤ä¸¦½¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£