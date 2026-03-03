◇強化試合 侍ジャパン―阪神（2026年3月3日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、強化試合・阪神戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。注目の第1打席は初球のカーブを引っ掛け一ゴロに倒れた。迎えた第2打席も二ゴロに倒れた。

ここまで快音がない大谷の第2打席。マウンドには2メートル3と長身の阪神新助っ人右腕ラグズデール。3球で追い込まれると4球目の外角低めカーブを引っ掛け二ゴロに終わった。

この日は侍ジャパンが先攻。大谷がいきなり打席に立つと、場内は大歓声で騒然となった。マウンドの阪神左腕・伊藤将司が投じた初球の甘く入って来たカーブを振り抜いたが、結果は一ゴロ。注目の第1打席はわずか1球で終わり、スタンドからは「あ〜…」とため息が漏れた。2番・近藤も一ゴロに倒れた後、3番・鈴木が左翼5階席に特大の先制ソロ。お茶をシャカシャカとたてる“シンお茶ポーズ”を披露しベンチは大盛り上がり。大谷も笑顔がはじけた。

前日と違い1番に大谷が座り、2番に近藤が入った。3番・鈴木、4番・村上、5番に岡本が入り、6番に吉田と本番前最後の実戦で打線のメジャー組がそろい踏みとなった。

大谷は2日のオリックス戦では「2番・DH」で先発出場したものの、3打数無安打で途中交代した。京セラドームは大谷にとって縁深い球場。14年11月12日の日米野球で投手として侍ジャパンデビュー。日本ハム時代の同年に史上初の2桁勝利＆2桁本塁打も達成した。前回23年大会の強化試合では阪神・才木から伝説の“膝つき弾”を放った。阪神戦での快音をファンも待ちわびている。