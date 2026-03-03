「食品強化型のドン・キホーテ」の1号店が4月、愛知県あま市に出店することになりました。

「ドン・キホーテ」の運営会社が新たに展開するのは、買い物を「楽に楽しく」を目指し「食品強化型のドン・キホーテ」と位置づけた、その名も“ロビン・フッド”。

4月24日、愛知県あま市に「1号店」となる甚目寺店がオープンします。

商品の約6割を「食品」とする新業態で、ウリは「圧倒的な安さ」。惣菜は1つあたり100円から200円で、こちらを自由に組み合わせてワンコインで食事ができるような価格に設定しました。

おにぎりは1個85円！?

例えば「おにぎり」。いまやコンビニではほとんどが200円前後ですが、「ロビン・フッド」の価格は85円からです。



（ドン・キホーテ運営PPIH 片桐三希成常務）

「生活の『駅から自宅まで』の流れとか、学校から大学からという日常生活の中にある、そういった立地に我々もタッチしていきたい」



「ロビン・フッド」は4月以降、東海地方から全国に出店を広げ、2035年までに最大300店舗を出店する計画です。