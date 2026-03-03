欧州株 下げ幅拡大、独ＤＡＸ３．２８%安
欧州株 下げ幅拡大、独ＤＡＸ３．２８%安
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 10520.10（-260.01 -2.38%）
独ＤＡＸ 23808.13（-829.87 -3.28%）
仏ＣＡＣ40 8182.10（-212.22 -2.47%）
スイスＳＭＩ 13457.20（-376.90 -2.69%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48151.00（-794.00 -1.62%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6767.75（-120.50 -1.75%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24456.00（-569.25 -2.27%）
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 10520.10（-260.01 -2.38%）
独ＤＡＸ 23808.13（-829.87 -3.28%）
仏ＣＡＣ40 8182.10（-212.22 -2.47%）
スイスＳＭＩ 13457.20（-376.90 -2.69%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48151.00（-794.00 -1.62%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6767.75（-120.50 -1.75%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24456.00（-569.25 -2.27%）