欧州株　下げ幅拡大、独ＤＡＸ３．２８%安
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100　 10520.10（-260.01　-2.38%）
独ＤＡＸ　　23808.13（-829.87　-3.28%）
仏ＣＡＣ40　 8182.10（-212.22　-2.47%）
スイスＳＭＩ　 13457.20（-376.90　-2.69%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48151.00（-794.00　-1.62%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6767.75（-120.50　-1.75%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24456.00（-569.25　-2.27%）