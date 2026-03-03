先月、上市町で見つかったフクロウの死骸から、高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました。富山県は感染拡大防止のため、あすから県内の養鶏場で消石灰による緊急消毒を行います。



陽性が確認されたのは、先月27日に上市町で見つかったフクロウ1羽の死骸です。



県の簡易検査で鳥インフルエンザの陽性反応が出て、きのう環境省が遺伝子検査を行った結果、感染力が高い高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認されました。





これを受けて県は、きょう危機管理連絡課長会議を開き対応を確認しました。死骸が見つかった地点から半径10キロ圏内を、野鳥の監視重点区域に指定し、この区域や渡り鳥が飛来する地点を中心に監視を強化しています。きのうは射水市でもフクロウの死骸が見つかり、簡易検査は陰性でしたが今後、遺伝子検査を行います。また養鶏場で鳥インフルエンザが発生するのを防ぐため、県はあすから100羽以上を飼っている養鶏場21か所に対し、殺菌・除菌効果がある消石灰、あわせて19.6トンを配布し消毒を行います。対象の養鶏場では、あわせておよそ76万6000羽が飼育されていて、いずれの養鶏場も異常はないということです。県農林水産部 清水康博課長（畜産振興担当）「（養鶏場で鳥インフルエンザが）発生したら非常に（養鶏）農家への経営の負担が大きくなるので、また消費者である県民の皆さまにもいろいろご負担を強いることもあるかと思いますので、万全の態勢で臨んでいるところです」県は今後も感染防止体制の徹底を図るとしています。