お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）が3日、都内でアンバサダーを務める13日公開の映画「放送禁止 ぼくの3人の妻」の完成披露舞台あいさつに出席した。フジテレビ系列で03年（平15）から不定期で7回放送、3回映画化されている。「放送中止になったVTRを再編集して放送する」設定。ドキュメンタリーとして撮っているが、実はフィクション。9年ぶりの新作で、今回のテーマは一夫多妻制。観客を前にした有田は「自分だけが応援してるんじゃないとわかってうれしいですね」と話した。

有田は「1時間前に映画館で独占で見せてもらったんですけど、見終わって1日、2日の“残尿感”。いまそんな気持ちです。監督にいろいろ聞くのは簡単ですが、1人で考察したいともいます。新しいジャンルを作った作品だと思う。今でこそアンバサダーになりましたが、今まで人知れず布教してきました。タブーに挑戦してるわけではなく、極上のエンターテインメントです」。

長江俊和監督（60）は「うれしいですね。自分で真実を考察する楽しみがありますね。編集した後は、2週間くらい放っておいて“発酵”させます。03年に第1作を作ったんですが、こんなに長くなるとは思っていませんでした。フジテレビでホラーの特番をやろうという話になって『UFOがお台場を襲撃した』というのを考えたら、すごく怒られて今の形になりました。ホラーだと思って作っていたらミステリーだったのが楽しかったんですね」と話した。