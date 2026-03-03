SEKAI NO OWARI、ドームツアー『THE CINEMA』チケット追加発売開始 注釈付指定席など抽選受付中
SEKAI NO OWARIが7月11日より開催するドームツアー『THE CINEMA』のチケットが追加発売開始された。
本ツアーでは、7月11日、12日に京セラドーム大阪公演、8月15日、16日に東京ドーム公演の計4公演を開催予定。テーマパークのようなライブ演出で知られるSEKAI NO OWARIが、15周年という節目に『THE CINEMA』と題し、“映画”をテーマとした新たな世界観が想起されるステージを作り上げる。
このたび発表された追加チケット券種は、指定席チケットの予定販売枚数終了に伴うもの。注釈付指定席、注釈付着席指定席（FC会員限定）、ステージサイド席などが追加チケット券種となり、3月2日18時より抽選申し込み受付がスタートしている。詳細は特設サイトにて確認可能だ。
（文＝リアルサウンド編集部）