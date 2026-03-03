ドジャースの山本由伸（27）が3月2日、自身のInstagramを更新し、愛犬・カルロスの近況を公開した。投稿には同僚のキケ・ヘルナンデス（34）の愛車に乗り込んだカルロスの姿が収められ、「Carlos」と犬の絵文字を添えて紹介。侍ジャパン合流中の山本に代わり、キケが面倒を見ているのではとファンの間で話題となっている。

写真では、運転席に座ったキケの膝に寄り添うようにカルロスがちょこんと収まっている。車内はベージュのレザーシートで落ち着いた雰囲気。ドアを開けた状態で撮影されており、ボディーには撮影する山本らしき人物の姿が反射している様子もうかがえる。キケの腕の中で安心したようなカルロスの表情が印象的だ。

【画像】車内でキケに寄り添うカルロス（画像は山本由伸公式Instagramより引用）

この投稿には、SNSユーザーから「ヨシのカルロスはキケが預かっているのかな？」「撮影は由伸君？ 車に写ってます？」「犬に認められたらもう家族。キケ、距離の詰め方が上手いタイプだな。カルロスの表情が答えよな」「ハチャメチャになって帰ってきそう」といった声が寄せられている。