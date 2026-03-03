枕崎市のかつお節工場で外国人技能実習生として働いていたフィリピン出身の女性4人が劣悪な生活環境で精神的な苦痛を受けたなどとして、市の水産物振興協同組合などに損害賠償を求めていた裁判です。3日の判決で鹿児島地裁は被告側に計約122万円を支払うよう命じました。



この裁判は枕崎市のかつお節工場で外国人技能実習生として働いていたフィリピン出身の女性4人が2023年に市の水産物振興協同組合などを訴えたものです。





訴えによりますと4人は、組合が管理する宿舎で国の運用要領を下回る狭い寝室を与えられ、個人の専用の空間も確保されていなかったということです。また、枕崎市外への外出が禁止されるなど過剰な行動制限によって精神的な苦痛を受けたとして、組合などに計約970万円の損害賠償を求めていました。3日の判決で鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は「違法があったものとして一部認められる」などとして被告側に計約122万円を支払うよう命じました。判決では宿舎について「身体を休める快適な空間とは言い難く、組合は適切な住環境を確保すべき注意義務を怠った」などとして不法行為の成立を認めました。一方、外出や外泊の制限については門限を過ぎたなどとして反省文を書かせたことは外出の自由を過度に制約するものとしましたが、制限の目的は不合理なものとは言えないとしました。判決を受け、原告側の代理人弁護士はオンラインで会見を開きました。(原告代理人・冨田さとこ弁護士)「原告たちは成人した女性たちで仕事時間以外に行動を制限されるいわれはない。合同宿舎であれば門限を設定してはならないと法律が定めている。裁判所は広めに行動制限の合理性を取っている」原告側は慰謝料の金額が少ないなどとして、今後控訴する方針です。