アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫しています。原油の輸送ルートであるホルムズ海峡が事実上の封鎖となり、県内でもガソリン価格の上昇など生活への影響が懸念されています。



2月28日、アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始しました。最高指導者ハメネイ師が攻撃によって死亡したことを受けイランも報復し、激しい応酬が続いています。



この影響でイランに面するホルムズ海峡が事実上の封鎖となり、日本へ原油を運ぶタンカーの8割が通行できなくなっています。中東地域に石油の9割を依存している日本。影響が懸念されているのがガソリンの価格です。





3日、鹿児島市のガソリンスタンドを訪ねると長蛇の列ができていました。緊迫する中東情勢についての報道を受け、ここ数日で客は通常の1.2倍に。警備員の数を増やすなど対応に追われていました。“低価格が人気”のこちらのガソリンスタンド。気になる価格については。（はーもにーりんぐ・中村哲人統括マネージャー）「3日から2円値上げした。この先も値上げが予想されるので困る」県内のレギュラーガソリンの平均価格は、中東情勢を踏まえた原油価格の上昇や円安の影響で2週連続で値上がりしていて、こちらの店でも値上げに踏み切りました。2025年末に暫定税率が廃止され値下がりしていただけに、利用者からは困惑の声が聞かれました。（利用者）「今、いろんな物価高になっていたりするので非常にガソリン困る。ちょっと安くなってよかったなと思っていたのにそんなに上がったらどこをどうやりくりしようかといろんなことを思ってしまう」（利用者）「上がるかなと思って来た。本当は1000円入れるつもりだったが、ついでだと思って2000円にする」（はーもにーりんぐ・中村哲人統括マネージャー）「安くでガソリンを販売しているが少しでもお客さんに還元できるようにしていくがどこまで頑張れるかが今の状況」石油情報センターによりますと、4日発表されるレギュラーガソリンの全国の平均価格は値上がりする見通しだということです。