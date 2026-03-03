南岸低気圧の影響で、3日(火)は広い範囲で傘の出番となり、関東では真冬の寒さとなりました。さらに4日(水)朝にかけて気温が下がり、東京でも冷たい雨が雪に変わる可能性があります。見通しを気象予報士の木原さんに聞きました。

■「南岸低気圧」関東でも山沿いは大雪か

3日（火）午後5時現在、東京・渋谷では行き交う人みな傘を差している様子で、まとまった雨が降っています。この時間の気温は7℃前後とまさに真冬の寒さで、冷たい雨となっています。

この時間の雨雲・雪雲の様子を見てみると、関東の広い範囲で降っているのは雨で、雪は山沿いの一部地域のみとなっています。

その後の予想を見てみると、雨雲の原因である南岸低気圧は4日（水）朝にかけて関東に最も近づく見込みで、山沿いを中心に雪が降り、大雪となる所もありそうです。

関東の平地では雨の所がほとんどですが、4日（水）未明から明け方にかけては都心でも一時的に雪がまじる可能性があります。

ただ、最新の情報で、東京23区など関東南部の平地での積雪のおそれは低くなりました。その後、4日（水）昼までには雨も止み、午後は回復しそうです。

4日（水）夕方までに予想される雪の量は、関東北部の山地で30センチ、北部平地で8センチなどとなっています。積雪や路面凍結による交通障害などに十分な注意が必要です。

■真冬の寒さ解消…しばらくは極端な気温の上下なし

週間予報を見てみると、仙台など北日本太平洋側では4日（水）も大雪に警戒が必要ですが、関東から西では、しばらく晴れが続く見込みです。

東京も4日（水）は気温が上がり、真冬のような寒さは解消しますが、激しい寒暖差に注意が必要です。

ただ、その後は極端な気温の上下はなく、この時期らしい陽気が続くでしょう。次に天気が崩れるのは週末6日（金）以降。再び西から天気が下り坂で各地で雨や雪となる見込みです。