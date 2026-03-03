◇2026WBC強化試合 侍ジャパン-阪神(3日、京セラドーム)

WBC前最後の強化試合に臨んでいる侍ジャパン。戦況とともに、ファンからは“新パフォーマンス”にも注目の声があがっています。

2023年の前回大会では、ヌートバー選手を中心に「ペッパーミル」パフォーマンスが定着。新語・流行語大賞にもノミネートするなど、全国的に話題となりました。

壮行試合までは、牧秀悟選手と森下翔太選手が新パフォーマンスを考案。しかし、納得いくものが決まらなかったようで「なかなかハマらないですね」とその難しさを語っていました。

強化試合からは、大谷翔平選手がパフォーマンスの考案者に北山亘基投手を指名。北山投手は強化試合初戦で“お茶ポーズ”をレクチャーしていました。しかし鈴木誠也選手などから「また変えるでしょう。ちょっと不評だったので(笑)」と声があがるなど、ポーズの再考をリクエストされていました。

すると2戦目では、どうやらポーズが変わった模様。初戦は「湯飲みを2回回して飲む」というジェスチャーでしたが、2戦目では「何かをかき混ぜて、手を横にして広げて振る」というポーズに変わりました。このポーズの意味は何なのか、注目です。