矢沢あい、ヱビスビール缶に描き下ろしデザイン 新しい一歩を踏み出す門出の瞬間
サッポロビールは3日、『ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶』と『ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン』を数量限定で発売した。
【画像】矢沢あい、新しい一歩を踏み出す門出の瞬間をデザイン
ヱビスビールは、明治時代より展開されていたヱビスビールの美人画を現代的にアップデートしたデザイン缶を昨年2度発売し、好評だった。
今回は、日本を代表する漫画家の一人・矢沢あい氏とコラボレーションが実現。「新しい人生の出発」や「新しい自分」をデザインテーマとし、美人画の背景に桜の花びらを添え、新しい一歩を踏み出す門出の瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなった。
商品の発売にあわせ、「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」と「ヱビスビール矢沢あい描デザイン缶が当たるXのフォロー＆リポストキャンペーン」を実施。また、3月に矢沢氏とのコラボレーションイベントを「YEBISU BREWERY TOKYO」と福岡で開催する。
